    В Баку произошел взрыв в цветочном магазине

    Происшествия
    • 23 февраля, 2026
    • 09:36
    В Баку произошел взрыв в цветочном магазине.

    Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

    На горячую линию МЧС 112 поступила информация о пожаре в магазине на улице Эльшана Сулейманова в Низаминском районе Баку.

    В связи с поступившей информацией на место происшествия были незамедлительно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

    В ходе оценки оперативной обстановки установлено, что в цветочном магазине, расположенном на первом этаже восемнадцатиэтажного жилого дома, произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром.

    Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки, в результате инцидента пострадавших нет.

    В связи с происшествием соответствующими органами проводится расследование.

    цветочный магазин Низаминский район МЧС Азербайджана
    Bakıda gül mağazasında partlayış olub
