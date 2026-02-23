В Баку произошел взрыв в цветочном магазине.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

На горячую линию МЧС 112 поступила информация о пожаре в магазине на улице Эльшана Сулейманова в Низаминском районе Баку.

В связи с поступившей информацией на место происшествия были незамедлительно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки установлено, что в цветочном магазине, расположенном на первом этаже восемнадцатиэтажного жилого дома, произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром.

Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки, в результате инцидента пострадавших нет.

В связи с происшествием соответствующими органами проводится расследование.