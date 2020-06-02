МВД о споре между полицейскими и пассажирами в метро - ОБНОВЛЕНО

Сегодня в соцсетях и на сайтах был размещен видеоматериал, отражающий ссору между сотрудниками полиции и несколькими гражданами в вагоне одного из поездов в Бакинском метрополитене.

Как сообщает Report, в ответ на запрос журналистов по этому поводу глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов отметил, что выполняющие в связи с особым карантинным режимом служебные обязанности сотрудники полиции в целях защиты здоровья и безопасности людей требуют от них в обязательном порядке пользоваться медицинскими масками и соблюдать социальную дистанцию:

"Когда полицейские попросили нескольких не имеющих медицинских масок пассажиров выполнять установленные правила, они умышленно не подчинились их требованиям и создали конфликтную ситуацию.

Еще раз обращаем внимание наших граждан на то, что превентивные меры, имеющие большое значение в борьбе с коронавирусной инфекцией, должны стать частью повседневной жизни каждого человека. В частности, в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией должны строго соблюдаться правила медицинской профилактики, в обязательном порядке использоваться индивидуальные средства защиты дыхательных путей - маска, респиратор и соблюдаться социальная дистанция".

*** 14:32

В Баку на станции метро "Гара Гараев" произошел инцидент между сотрудниками полиции и пассажирами.

Как сообщает Report, видео случившегося распространили в социальных сетях.

Двое полицейских поспорили с пассажиром и попытались вывести его из вагона, что привело к задержке движения поезда.

По предварительной информации, полицейские сделали замечание пассажиру, находившемуся на платформе без медицинской маски, что и стало причиной спора.

Как заявили Report в Главном управлении полиции города Баку, ведется разбирательство по инциденту.