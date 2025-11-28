В Баку горит многоэтажное здание, на место привлечены силы МЧС и МВД
Происшествия
- 28 ноября, 2025
- 19:06
В Наримановском районе Баку, на улице Алиджаббара Оруджева, произошло возгорание в многоэтажном здании.
Как сообщает Report, информация о пожаре поступила на горячую телефонную линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В связи с сообщением в район происшествия были немедленно привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.
В настоящее время операция по тушению пожара продолжается.
Также на месте находятся сотрудники Министерства внутренних дел.
