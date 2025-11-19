В Баку произошел пожар в двухэтажном коммерческом объекте
Происшествия
- 19 ноября, 2025
- 09:41
В Баку произошел сильный пожар в двухэтажном коммерческом объекте.
Как сообщили Report в МЧС, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы.
К тушению пожара привлекли подразделения Государственной службы пожарной охраны.
Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние объекты и припаркованные рядом автомобили.
Пожар был полностью потушен в короткие сроки, большую часть объекта также удалось защитить от огня.
