    В Баку произошел пожар в двухэтажном коммерческом объекте

    Происшествия
    • 19 ноября, 2025
    • 09:41
    В Баку произошел пожар в двухэтажном коммерческом объекте

    В Баку произошел сильный пожар в двухэтажном коммерческом объекте.

    Как сообщили Report в МЧС, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы.

    К тушению пожара привлекли подразделения Государственной службы пожарной охраны.

    Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние объекты и припаркованные рядом автомобили.

    Пожар был полностью потушен в короткие сроки, большую часть объекта также удалось защитить от огня.

    Bakıda obyektdə yanğın olub

