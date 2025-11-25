В Баку произошел пожар в доме, два человека пострадали

В Баку произошел пожар в частном жилом доме, в результате чего пострадали два человека.

Как сообщили Report в МЧС, инцидент произошел в Наримановском районе столицы.

На место происшествия были оперативно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.

Огонь был локализован в краткие сроки, не успев распространиться на соседние дома. Двое жителей получили ожоги разной степени тяжести.