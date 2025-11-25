Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В Баку произошел пожар в доме, два человека пострадали

    Происшествия
    • 25 ноября, 2025
    • 09:23
    В Баку произошел пожар в доме, два человека пострадали

    В Баку произошел пожар в частном жилом доме, в результате чего пострадали два человека.

    Как сообщили Report в МЧС, инцидент произошел в Наримановском районе столицы.

    На место происшествия были оперативно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.

    Огонь был локализован в краткие сроки, не успев распространиться на соседние дома. Двое жителей получили ожоги разной степени тяжести.

    Bakıda evdə yanğın olub, iki nəfər xəsarət alıb

