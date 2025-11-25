В Баку произошел пожар в доме, два человека пострадали
Происшествия
- 25 ноября, 2025
- 09:23
В Баку произошел пожар в частном жилом доме, в результате чего пострадали два человека.
Как сообщили Report в МЧС, инцидент произошел в Наримановском районе столицы.
На место происшествия были оперативно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.
Огонь был локализован в краткие сроки, не успев распространиться на соседние дома. Двое жителей получили ожоги разной степени тяжести.
