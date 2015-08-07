В Баку произошел пожар в автомобиле и пешеходном переходе

7 августа, 2015 10:25

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В Наримановском районе города Баку сгорел легковой автомобиль марки "Subaru", принадлежащий гражданину. Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС). Согласно информации, сгорели быстро воспламеняемые части автомобиля, 40 кв.м. облицовки пешеходного прохода общей площадью 400 кв.м. и 3 кв.м. резины эскалатора. Остальные части перехода защищена от пожара Пожар потушен в 03:09.