 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку произошел пожар в автомобиле и пешеходном переходе

    Остальные части перехода защищена от пожара

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В Наримановском районе города Баку сгорел легковой автомобиль марки "Subaru", принадлежащий гражданину. Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).

    Согласно информации, сгорели быстро воспламеняемые части автомобиля, 40 кв.м. облицовки пешеходного прохода общей площадью 400 кв.м. и 3 кв.м. резины эскалатора. Остальные части перехода защищена от пожара

    Пожар потушен в 03:09. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi