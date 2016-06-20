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    В Баку произошел пожар, территория в 30 га превратилась в пепел

    На место происшествия привлечены четыре пожарные машины

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В Баку на участке в 30 га произошел пожар. 

    Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы министерства по чрезвычайным ситуациям Октай Байрамов. 

    На непригодной для использования площади в поселке Кишлы горят покрышки, бытовые отходы, сухая трава. 

    По словам О.Байрамова, пожар произошел в поселке Кишлы: "На данный момент пожар пытаются потушить. Пламя охватило площадь в 30 га. На территорию привлечены четыре пожарные машины Государственной противопожарной службы министерства. Эта территория использовалась как мусорный полигон. Причины возгорания устанавливаются".  

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