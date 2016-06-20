В Баку произошел пожар, территория в 30 га превратилась в пепел

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В Баку на участке в 30 га произошел пожар.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы министерства по чрезвычайным ситуациям Октай Байрамов.

На непригодной для использования площади в поселке Кишлы горят покрышки, бытовые отходы, сухая трава.

По словам О.Байрамова, пожар произошел в поселке Кишлы: "На данный момент пожар пытаются потушить. Пламя охватило площадь в 30 га. На территорию привлечены четыре пожарные машины Государственной противопожарной службы министерства. Эта территория использовалась как мусорный полигон. Причины возгорания устанавливаются".