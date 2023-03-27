Пожар на открытой местности в Баку локализован.
Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в центр управления в кризисных ситуациях министерства поступила предварительная информация о том, что в поселке Сабунчу в Сабунчинском районе Баку произошло возгорание на открытой местности.
Пожар локализован прибывшими на место возгорания пожарными расчетами.
В Баку произошел пожар на открытой местности.
Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в центр управления в кризисных ситуациях министерства поступила информация о том, что в поселке Сабунчу в Сабунчинском районе Баку произошло возгорание на открытой местности.
Прибывшие на место возгорания пожарные расчеты принимают меры для тушения пожара.