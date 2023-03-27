Пожар на открытой местности в Баку локализован

В Баку произошел пожар на открытой местности.

Пожар на открытой местности в Баку локализован.



Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в центр управления в кризисных ситуациях министерства поступила предварительная информация о том, что в поселке Сабунчу в Сабунчинском районе Баку произошло возгорание на открытой местности.



Пожар локализован прибывшими на место возгорания пожарными расчетами.

17:27

В Баку произошел пожар на открытой местности.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в центр управления в кризисных ситуациях министерства поступила информация о том, что в поселке Сабунчу в Сабунчинском районе Баку произошло возгорание на открытой местности.

Прибывшие на место возгорания пожарные расчеты принимают меры для тушения пожара.