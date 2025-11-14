В Баку произошел пожар на крыше 9-этажного здания

В поселке Говсан Сураханского района Баку произошел пожар на крыше 9-этажного здания.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание было ликвидировано в короткие сроки. Огнеборцы не допустили распространения пожара на квартиры.

Огонь на площади 7 кв.м уничтожил непригодные для использования предметы, складированные в машинном отделении лифта, а также деревянные элементы кровельной конструкции дома на площади 30 кв.м.