    Происшествия
    • 14 ноября, 2025
    • 22:13
    В Баку произошел пожар на крыше 9-этажного здания

    В поселке Говсан Сураханского района Баку произошел пожар на крыше 9-этажного здания.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Согласно информации, на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

    Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание было ликвидировано в короткие сроки. Огнеборцы не допустили распространения пожара на квартиры.

    Огонь на площади 7 кв.м уничтожил непригодные для использования предметы, складированные в машинном отделении лифта, а также деревянные элементы кровельной конструкции дома на площади 30 кв.м.

