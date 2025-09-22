Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    В Баку проходит суд по уголовному делу обвиняемых в совершении военных преступлений

    Происшествия
    • 22 сентября, 2025
    • 12:04
    В Баку проходит суд по уголовному делу обвиняемых в совершении военных преступлений

    В Бакинском судебном комплексе проходит судебное заседание по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении военных преступлений.

    Как сообщает Report, процесс проходит под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

    Напомним, что на предыдущем заседании были заслушаны показания потерпевших.

    армяне суд военные преступления
    Hərbi cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən erməniəsilli şəxslərin məhkəməsi keçirilir
    Trial underway in Baku for individuals of Armenian origin accused of war crimes

    Лента новостей