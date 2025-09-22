В Баку проходит суд по уголовному делу обвиняемых в совершении военных преступлений

В Бакинском судебном комплексе проходит судебное заседание по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении военных преступлений.

Как сообщает Report, процесс проходит под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Напомним, что на предыдущем заседании были заслушаны показания потерпевших.