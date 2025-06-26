Пожар на территории киностудии "Азербайджанфильм" был локализован

В Баку прогремел мощный взрыв

Благодаря оперативным и неотложным мерам, предпринятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар, произошедший на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, был в короткие сроки локализован.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В то же время, как сообщает Report, на месте происшествия находится глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

23:47

На горячую линию “112” Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о взрыве, сопровождавшемся пожаром, на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку.

Как передает Report, в связи с сообщением на место происшествия были незамедлительно направлены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Дополнительная информация будет предоставлена.

Отметим, что распространенная рядом медиа-ресурсов информация о взрыве и пожаре на заводе “Алов” не соответствует действительности.

23:29

В Баку зафиксирован мощный взрыв.

Как сообщает Report, инцидент произошел на старой пиротехнической площадке Киностудии.

На место происшествия были привлечены экстренные службы.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.



