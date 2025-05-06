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В Баку продолжается судебное разбирательство по уголовному делу Рубена Варданяна

В Баку продолжается судебное разбирательство по уголовному делу Рубена Варданяна В Баку продолжается судебное разбирательство по уголовному делу Рубена Варданяна
Происшествия
6 мая 2025 г. 12:13
В Баку продолжается судебное разбирательство по уголовному делу Рубена Варданяна

В Бакинском военном суде продолжается судебное разбирательство по уголовному делу Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как применение пыток, наемничество, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма и в других тяжких преступлениях.

Как сообщает Report, судебное заседание проходит в Бакинском судебном комплексе под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Отметим, что на предыдущем заседании были заслушаны показания потерпевших лиц.

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Версия на английском языке Ruben Vardanyan's trial underway in Baku
Версия на азербайджанском языке Ruben Vardanyanın cinayət işi üzrə məhkəmə davam edir

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