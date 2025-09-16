В Баку приостановлена деятельность развлекательного клуба

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) приостановила деятельность развлекательного клуба в Баку.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В ходе проверки, проведенной в здании клуба Decapo по улице Зейналабдина Тагиева в Баку, было выявлено наличие многочисленных нарушений в области пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Учитывая вышеуказанное, было принято решение о приостановлении деятельности клуба.