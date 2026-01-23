В Баку при пожаре в жилом доме погибли два человека

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Происшествия
    • 23 января, 2026
    • 15:44
    В Баку произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли два человека.

    Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в Сабаильском районе столицы.

    На приусадебной территории трехэтажного частного жилого дома загорелось одноэтажное двухкомнатное строение общей площадью 40 кв. метров. В результате пожара в одной из комнат сгорели горючие конструкции на площади 20 кв. метров.

    В ходе осмотра места происшествия были обнаружены тела двух погибших, которые переданы соответствующим органам.

    Пожар потушен подразделениями противопожарной охраны.

    Bakıda ev yanıb, iki nəfərin yanmış meyiti tapılıb

