В Баку при пожаре в жилом доме погибли два человека

В Баку произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в Сабаильском районе столицы.

На приусадебной территории трехэтажного частного жилого дома загорелось одноэтажное двухкомнатное строение общей площадью 40 кв. метров. В результате пожара в одной из комнат сгорели горючие конструкции на площади 20 кв. метров.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены тела двух погибших, которые переданы соответствующим органам.

Пожар потушен подразделениями противопожарной охраны.