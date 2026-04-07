В Баку при обрушении дома пострадала женщина

В Сабунчинском районе Баку в поселке Бакиханов произошло частичное обрушение жилого дома.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Информация о происшествии поступила на горячую линию "112". На место были направлены спасатели Службы спасения особого риска.

По предварительным данным, из-за оползня обрушилась часть частного жилого дома. Под завалами оказалась женщина 1996 года рождения Гюнель Гусейнова, получившая травмы различной степени тяжести.

Спасатели с помощью специальной техники извлекли пострадавшую и передали бригаде скорой помощи.

По факту проводится расследование.