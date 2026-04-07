    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Баку при обрушении дома пострадала женщина

    Происшествия
    • 07 апреля, 2026
    • 08:54
    В Баку при обрушении дома пострадала женщина

    В Сабунчинском районе Баку в поселке Бакиханов произошло частичное обрушение жилого дома.

    Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

    Информация о происшествии поступила на горячую линию "112". На место были направлены спасатели Службы спасения особого риска.

    По предварительным данным, из-за оползня обрушилась часть частного жилого дома. Под завалами оказалась женщина 1996 года рождения Гюнель Гусейнова, получившая травмы различной степени тяжести.

    Спасатели с помощью специальной техники извлекли пострадавшую и передали бригаде скорой помощи.

    По факту проводится расследование.

    МЧС Азербайджана Обрушение дома
    Bakıxanov qəsəbəsində yaşayış evi çöküb, xəsarət alan var

    10:12

    Люк Коффи назвал впечатляющим прогресс в восстановлении Карабаха

    Внешняя политика
    10:04

    Умерла учительница, на которую напал школьник в Пермском крае - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    10:04

    В Турции 20 человек задержаны за незаконное строительство и взяточничество

    В регионе
    09:54

    Соединяющий Саудовскую Аравию и Бахрейн мост закрыли из-за опасений иранских атак

    Другие страны
    09:50

    В Таджикистане построят солнечную электростанцию мощностью 250 МВт

    В регионе
    09:44

    В Москве госпитализированы 28 работников Красноярского музыкального театра

    В регионе
    09:43

    В Каспийском море вновь произошло землетрясение

    Происшествия
    09:39

    Нефть подорожала на опасениях эскалации конфликта на Ближнем Востоке

    Энергетика
    09:39
    Фото
    Видео

    МЧС: В Баку и регионах продолжаются работы по ликвидации последствий ливней

    Внутренняя политика
    Лента новостей