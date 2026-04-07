В Баку при обрушении дома пострадала женщина
Происшествия
- 07 апреля, 2026
- 08:54
В Сабунчинском районе Баку в поселке Бакиханов произошло частичное обрушение жилого дома.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Информация о происшествии поступила на горячую линию "112". На место были направлены спасатели Службы спасения особого риска.
По предварительным данным, из-за оползня обрушилась часть частного жилого дома. Под завалами оказалась женщина 1996 года рождения Гюнель Гусейнова, получившая травмы различной степени тяжести.
Спасатели с помощью специальной техники извлекли пострадавшую и передали бригаде скорой помощи.
По факту проводится расследование.
Фото
Видео