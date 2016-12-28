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    В Баку выдававший себя за руководителя компании мужчина совершил мошенничество на 35 тыс. манатов

    По факту ведется расследование

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Баку выдававший себя за руководителя компании мужчина совершил мошенничество на 35 000 манатов.

    Как сообщает Report, по этому поводу с письменной жалобой в правоохранительные органы обратилась пострадавшая 47-летняя Кямаля Алиева.

    Так, представившись директором ООО "Əzizbəyov-KM", некий Эльнур взял у К.Алиевой 35 000 манатов, обещав ей квартиру в строящемся доме по адресу улица Тельнова 2347/48. Впоследствии выяснилось, что жилплощадь принадлежит другому человеку.

    По факту ведется расследование. 

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