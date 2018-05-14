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    В Баку предотвращена попытка суицида - ОБНОВЛЕНО

    Мужчина 40-45 лет, личность которого устанавливается, пытался броситься с моста

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В столице Азербайджана, у станции метро "Кёроглу", мужчина пытался совершить суицид.

    Как сообщает Report, мужчина 40-45 лет, личность которого устанавливается, пытался броситься с моста.

    На место события прибыли сотрудники Службы спасения особого риска МЧС и полиции, которые и предотвратили попытку суицида. 

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    ***00:04

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В Баку, у станции метро "Кёроглу", мужчина пытается совершить суицид.

    Как сообщает Report, около станции метро "Кёроглу" мужчина взобрался на мост, чтобы совершить суицид.

    В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники Спасательной службы министерства по чрезвычайным ситуациям и полиция.

    Прибывшие на место спасатели МЧС пытаются отговорить мужчину от этого шага.

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