В Баку предотвращена попытка суицида - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В столице Азербайджана, у станции метро "Кёроглу", мужчина пытался совершить суицид.

Как сообщает Report, мужчина 40-45 лет, личность которого устанавливается, пытался броситься с моста.

На место события прибыли сотрудники Службы спасения особого риска МЧС и полиции, которые и предотвратили попытку суицида.

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Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В Баку, у станции метро "Кёроглу", мужчина пытается совершить суицид.

Как сообщает Report, около станции метро "Кёроглу" мужчина взобрался на мост, чтобы совершить суицид.

В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники Спасательной службы министерства по чрезвычайным ситуациям и полиция.

Прибывшие на место спасатели МЧС пытаются отговорить мужчину от этого шага.