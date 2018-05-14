В Баку предотвращена попытка суицида - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В столице Азербайджана, у станции метро "Кёроглу", мужчина пытался совершить суицид.
Как сообщает Report, мужчина 40-45 лет, личность которого устанавливается, пытался броситься с моста.
На место события прибыли сотрудники Службы спасения особого риска МЧС и полиции, которые и предотвратили попытку суицида.
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Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В Баку, у станции метро "Кёроглу", мужчина пытается совершить суицид.
Как сообщает Report, около станции метро "Кёроглу" мужчина взобрался на мост, чтобы совершить суицид.
В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники Спасательной службы министерства по чрезвычайным ситуациям и полиция.
Прибывшие на место спасатели МЧС пытаются отговорить мужчину от этого шага.
Valeh DadaşovАвтор новости
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