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В Баку после выписки из больницы умер получивший ножевое ранение

В Баку после выписки из больницы умер получивший ножевое ранение

© Report

В Баку скончался мужчина, которому в прошлом месяце квартирант нанес ножевое ранение. 

Как передает Report, инцидент произошел в жилом массиве Сулутепе в посёлке Ходжасан Бинагадинского района.

По информации, 2 мая этого года между Сардаром Гаджиевым и снимающим у него жилье Вугаром Мамедовым произошел конфликт.

Во время конфликта квартирант нанес владельцу квартиры ножевое ранение. В отношении В.Мамедова возбуждено уголовное дело по статье 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса страны, он был задержан.

С.Гаджиев был госпитализирован в Клинический медцентр №1 и спустя 20 дней, 22 мая, был выписан из больницы. Спустя 17 дней после выписки он неожиданно скончался.

В настоящее время проводится экспертиза сотрудниками правоохранительных органов и медицинскими работниками для выяснения точной причины его смерти.

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