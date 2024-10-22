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В Баку после ливня затопило тоннель под Багировским мостом

В Баку после ливня затопило тоннель под Багировским мостом В Наримановском районе Баку после ливня затопило тоннель под Багировским мостом.
Происшествия
22 октября 2024 г. 05:42
В Баку после ливня затопило тоннель под Багировским мостом

В Наримановском районе Баку после ливня затопило тоннель под Багировским мостом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Исполнительной власти столицы.

"В результате обильных осадков, в несколько раз превышающих климатическую норму, в ночные часы в Наримановском районе столицы на проспекте Гейдара Алиева в районе Багировского моста было зафиксировано подтопление, в результате чего движение на участке было полностью ограничено", - говорится в сообщении.

Согласно информации, глава исполнительной власти Эльдар Азизов и руководители соответствующих структур находятся на территории, принимаются неотложные меры.

"Исполнительная власть города Баку, главы районных исполнительных властей столицы, их аппараты и хозяйственные структуры работают в усиленном режиме, выявляются зоны особого риска", - отметили в пресс-службе столичной ИВ.

Последствия проливных дождей устраняются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBağırov körpüsünü su basıb, fəsadlar aradan qaldırılır

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