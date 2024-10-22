В Баку после ливня затопило тоннель под Багировским мостом

В Наримановском районе Баку после ливня затопило тоннель под Багировским мостом.

В Наримановском районе Баку после ливня затопило тоннель под Багировским мостом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Исполнительной власти столицы.

"В результате обильных осадков, в несколько раз превышающих климатическую норму, в ночные часы в Наримановском районе столицы на проспекте Гейдара Алиева в районе Багировского моста было зафиксировано подтопление, в результате чего движение на участке было полностью ограничено", - говорится в сообщении.

Согласно информации, глава исполнительной власти Эльдар Азизов и руководители соответствующих структур находятся на территории, принимаются неотложные меры.

"Исполнительная власть города Баку, главы районных исполнительных властей столицы, их аппараты и хозяйственные структуры работают в усиленном режиме, выявляются зоны особого риска", - отметили в пресс-службе столичной ИВ.

Последствия проливных дождей устраняются.