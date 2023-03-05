О нас

В Баку похоронили погибшего в ходе вооруженного инцидента в гипермаркете Руфата Гашимова

В Баку похоронили погибшего в ходе вооруженного инцидента в гипермаркете Руфата Гашимова В Баку похоронили Руфата Гашимова, погибшего во время вооруженного нападения на сотрудника службы инкассации около банкоматов в одном из гипермаркетов в Хатаинском районе столицы.
Происшествия
5 марта 2023 г. 12:45
В Баку похоронили погибшего в ходе вооруженного инцидента в гипермаркете Руфата Гашимова

В Баку похоронили Руфата Гашимова, погибшего во время вооруженного нападения на сотрудника службы инкассации около банкоматов в одном из гипермаркетов в Хатаинском районе столицы.

Как сообщает Report, тело покойного было предано земле на Бибиэйбатском кладбище.

Напомним, что в результате оперативно - розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что один из подозреваемых в совершении указанного преступления - Рухлан Исмаилов, 2001 года рождения, скрывается в одном из домов по адресу улица Тагиева в Сабаильском районе Баку.

При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции из автоматического оружия.

В ходе инцидента погиб один, получили ранения два человека.

Погибший Руфат Рахиб оглу Гашимов был сотрудником Управления военизированной охраны, подведомственного Министерству цифрового развития и транспорта. Он также был участник Второй карабахской войны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXətaidə hipermarketə silahlı basqın zamanı həlak olan Rüfət Həşimov dəfn edilib

Другие новости из категории

Начальник управления: Руфат в раненом состоянии до конца выполнил свой долг
Начальник управления: Руфат в раненом состоянии до конца выполнил свой долг
5 марта 2023 г. 13:22
В Баку обнаружен танковый снаряд
ФотоВ Баку обнаружен танковый снаряд
5 марта 2023 г. 12:31
ГДП обратилась к водителям в связи с ремонтными работами на одном из центральных проспектов Баку
ГДП обратилась к водителям в связи с ремонтными работами на одном из центральных проспектов Баку
5 марта 2023 г. 11:29
В Шамкире автомобиль насмерть сбил пешехода
В Шамкире автомобиль насмерть сбил пешехода
5 марта 2023 г. 10:44
Стали известны подробности операции против участников вооруженного инцидента в Баку
Стали известны подробности операции против участников вооруженного инцидента в Баку
4 марта 2023 г. 22:39
За сутки в Гаджигабуле произошло пять землетрясений
За сутки в Гаджигабуле произошло пять землетрясений
4 марта 2023 г. 21:23
Убитый в одном из гипермаркетов Баку был сотрудником Управления военизированной охраны
Убитый в одном из гипермаркетов Баку был сотрудником Управления военизированной охраны
4 марта 2023 г. 20:45
Тяжелое ДТП в Уджаре, пострадали семь человек
ФотоТяжелое ДТП в Уджаре, пострадали семь человек
4 марта 2023 г. 18:48
Возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения на инкассаторов в Баку
Возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения на инкассаторов в Баку
4 марта 2023 г. 18:04
Гипермаркет BRAVO в Ахмедлы временно приостановил деятельность
Гипермаркет BRAVO в Ахмедлы временно приостановил деятельность
4 марта 2023 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi