В Баку похоронили погибшего в ходе вооруженного инцидента в гипермаркете Руфата Гашимова

В Баку похоронили Руфата Гашимова, погибшего во время вооруженного нападения на сотрудника службы инкассации около банкоматов в одном из гипермаркетов в Хатаинском районе столицы.

В Баку похоронили Руфата Гашимова, погибшего во время вооруженного нападения на сотрудника службы инкассации около банкоматов в одном из гипермаркетов в Хатаинском районе столицы.

Как сообщает Report , тело покойного было предано земле на Бибиэйбатском кладбище.

Напомним, что в результате оперативно - розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что один из подозреваемых в совершении указанного преступления - Рухлан Исмаилов, 2001 года рождения, скрывается в одном из домов по адресу улица Тагиева в Сабаильском районе Баку.

При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции из автоматического оружия.

В ходе инцидента погиб один, получили ранения два человека.

Погибший Руфат Рахиб оглу Гашимов был сотрудником Управления военизированной охраны, подведомственного Министерству цифрового развития и транспорта. Он также был участник Второй карабахской войны.