В Баку похитили 14-летнего ребенка и потребовали за него выкуп в 20 тыс. манатов

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ 30 мая неизвестный похитил жителя Кюрдамирского района 14-летнего Джафара Гасымова, проживающего на съемной квартире в поселке Расулзаде Бинагадинского района. За возвращение похититель потребовал у матери ребенка 20 тыс. манатов.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Дж.Гасымова увезли на автомобиле марки "ВАЗ-21154". Данный автомобиль был задержан на проспекте Азадлыг сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку, Государственного управления дорожной полиции и Бинагадинского районного управления полиции. Управлявший машиной житель Баку 23-летний Санан Гасымзаде сознался в содеянном.

Дж.Гасымов возвращен семье.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 144 (похищение человека) УК.

Расследование по делу продолжается.