В Баку подрались студентки, есть пострадавшая

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Баку произошла драка между студентками.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Азербайджанском государственном педагогическом университете.

Студентка университета Сафарова Бясти Бадал гызы 1997 г.р. подралась со своей подругой. В результате она была госпитализирована с травмами.

В первоначальных показаниях Б. Сафарова заявила полиции, что она упала в университете. Однако в ходе проведенного Наримановским РУП расследования выявлено, что пострадавшая подралась со своей подругой.