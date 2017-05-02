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    В Баку подрались студентки, есть пострадавшая

    Бясти Сафарова госпитализирована с травмами© Courtesy İmage

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Баку произошла драка между студентками.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Азербайджанском государственном педагогическом университете.

    Студентка университета Сафарова Бясти Бадал гызы 1997 г.р. подралась со своей подругой. В результате она была госпитализирована с травмами.

    В первоначальных показаниях Б. Сафарова заявила полиции, что она упала в университете. Однако в ходе проведенного Наримановским РУП расследования выявлено, что пострадавшая подралась со своей подругой.

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