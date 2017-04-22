В Баку под видом благоустройства массово вырублены деревья, объединение жилищно-коммунального хозяйства оштрафовано - ФОТО

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Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ На еще одном участке города Баку зафиксирован факт массовой вырубки деревьев.

Как сообщает Report, происшествие имело место на улице Мирмахмуда Кязымовского, в IV микрорайоне Насиминского района.

Большое количество деревьев было сломано и выдрано с корнем экскаватором. В связи с вырубкой деревьев жители территории выразили недовольство объединению жилищно-коммунального хозяйства исполнительной власти Насиминского района. В объединении жильцам сообщили, что на данном участке будет заложен новый парк.

Инспектор управления экологии города Баку министерства экологии и природных ресурсов Руслан Байрамов сообщил Report, что инцидент произошел 19 апреля. Он отметил, что объединение жилищно-коммунального хозяйства ИВ Насиминского района обратилось в управление экспертизы министерства для осуществления на участке благоустройства деревьев: "С нашей стороны они получили на это положительный ответ. Объединение не получало никаких отзывов по вырубке деревьев. После этого из-за наличия факта вырубки деревьев на территории мы провели расследование и приняли соответствующие меры, согласно закону".

По словам Р. Байрамова, объединение жилищно-коммунального хозяйства ИВ Насиминского района было оштрафовано: "По факту мы обратились в правоохранительные органы".