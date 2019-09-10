В Баку перевернулся грузовик - ФОТО

В Баку произошло ДТП.
Как сообщает Report, авария отмечена на улице Наджафгулу Рафиева в Хатаинском районе.
Перевернулся грузовик марки "İsuzu" с государственным регистрационным номером 99 JP 657.
Водитель транспортного средства получил травмы.
В Баку произошло ДТП.
Как сообщает Report, авария отмечена на улице Наджафгулу Рафиева в Хатаинском районе.
Перевернулся грузовик марки "İsuzu" с государственным регистрационным номером 99 JP 657.
Водитель транспортного средства получил травмы.
Эта новость также доступна на других языках:
İsmayıl NəsibliАвтор новости