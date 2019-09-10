В Баку перевернулся грузовик - ФОТО

В Баку перевернулся грузовик - ФОТО

10 сентября, 2019 14:01

https://report.az/storage/news/1a599b9e606e84ad6c38c11baa71c80e/0f634139-40fa-40d5-b5af-53c02e095dc6_292.jpg В Баку произошло ДТП. Как сообщает Report, авария отмечена на улице Наджафгулу Рафиева в Хатаинском районе. Перевернулся грузовик марки "İsuzu" с государственным регистрационным номером 99 JP 657. Водитель транспортного средства получил травмы.

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