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В Баку перевернулся грузовик - ФОТО

В Баку перевернулся грузовик - ФОТО

В Баку произошло ДТП.

Как сообщает Report, авария отмечена на улице Наджафгулу Рафиева в Хатаинском районе.   

Перевернулся грузовик марки "İsuzu" с государственным регистрационным номером 99 JP 657.

Водитель транспортного средства получил травмы. 

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