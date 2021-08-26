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В Баку перевернулся автокран, водитель погиб

В Баку перевернулся автокран, водитель погиб 25 августа в Бинагадинскую районную прокуратуру поступила информация о том, что Ульфат Шамиев получил травмы во время движения стационарного подъемного автокрана и умер от полученных травм.
Происшествия
26 августа 2021 г. 14:52
В Баку перевернулся автокран, водитель погиб

25 августа в Бинагадинскую районную прокуратуру поступила информация о том, что водитель Ульфат Шамиев получил травмы во время движения стационарного подъемного автокрана, от которых скончался.

Как сообщили Report в прокуратуре Бинагадинского района города Баку, было установлено, что нанятый по заказу ООО VS Energy Service автокран с государственным регистрационным знаком 99-MU-989, которым управлял У.Шамиев, потерял равновесие и опрокинулся на его прицеп с государственным регистрационным знаком 99-ZB-989. В результате водитель погиб, застряв между автокраном и прицепом.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda kran aşıb, sürücü ölüb

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