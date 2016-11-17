В Баку перерезали горло попрошайке по кличке "Мага"

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Баку перерезали шейную артерию попрошайки.

Как сообщает Report, случай произошел около магазина "Олимп" на территории Насиминского района.

Согласно информации, к 44-летнему Мамедову Матлабу Везир оглу подошли неизвестные люди. Они порезали горло Мамедова бритвой. Случай произошел на глазах двух его детей, также попрошайничающих на улице.

М.Мамедова был доставлен в больницу с помощью своих детей. По словам врачей, у Мамедова перерезана шейная артерия. Он прооперирован, его состояние тяжелое.

По факту ведется расследование сотрудниками 20-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции. По предварительным данным, М.Мамедов находился в нетрезвом состоянии. Он выразился нецензурными словами в адрес незнакомых лиц.

Отметим, что М.Мамедов известен среди бродяг и попрошаек по кличке "Мага".