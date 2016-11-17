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    В Баку перерезали горло попрошайке по кличке "Мага"

    Случай произошел на глазах двух его детей, также попрошайничающих на улице

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Баку перерезали шейную артерию попрошайки. 

    Как сообщает Report, случай произошел около магазина "Олимп" на территории Насиминского района. 

    Согласно информации, к 44-летнему Мамедову Матлабу Везир оглу подошли неизвестные люди. Они порезали горло Мамедова бритвой. Случай произошел на глазах двух его детей, также попрошайничающих на улице.

    М.Мамедова был доставлен в больницу с помощью своих детей. По словам врачей, у Мамедова перерезана шейная артерия. Он прооперирован, его состояние тяжелое. 

    По факту ведется расследование сотрудниками 20-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции. По предварительным данным, М.Мамедов находился в нетрезвом состоянии. Он выразился нецензурными словами в адрес незнакомых лиц. 

    Отметим, что М.Мамедов известен среди бродяг и попрошаек по кличке "Мага". 

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