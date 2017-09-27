В Баку переходившего дорогу в неосвещенном месте пожилого мужчину сбил автомобиль

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Сураханском районе Баку пожилого мужчину сбил автомобиль.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Говсан.

65-летний Сардар Фамил оглу Мамедов, переходивший дорогу в неосвещенном месте, выбежал перед легковым автомобилем.

Получивший тяжелую черепно-мозговую травму мужчина был помещен в больницу. Состояние С. Мамедова, находящегося в реанимационном отделении больницы, оценивается как тяжелое. Водитель, учинивший аварию, был задержан сотрудниками полиции.

Факт расследуется.