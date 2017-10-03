Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Баку пастух получил огнестрельное ранение.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Гобустан в Гарадагском районе.

Так, Миршах Агашах оглу Рагимов 1977 г.р. в результате выстрела из огнестрельного оружия получил ранение правой ноги. Он в тяжелом состоянии был помещен в больницу. Мотив инцидента пока не известен.

По факту в Гарадагском районном управлении полиции ведется расследование.

Отметим, что М.Рагимов является пастухом.