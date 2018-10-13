В Баку пассажирский автобус совершил аварию, есть погибший

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Баку в результате аварии пассажирского автобуса погиб один человек.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 12 октября около 22 часов на территории поселка Бакиханова Сабунчинского района житель Баку Шамаддин Джафаров на пассажирском автобусе марки Daewoo маршрутной линии 208 врезался в двигавшийся впереди грузовой автомобиль марки MAN, управляемый Вугаром Эйюбовым. В результате аварии скончался находивший в задней части грузовика рабочий Эльдар Байрамов.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции проводится расследование.

Отметим, что за последние дни несколько автобусов совершили ДТП со смертельным исходом. В ходе рейдов дорожной полиции в Баку было выявлено, что около 100 водителей автобусов выходили на рейс не пройдя обследования.