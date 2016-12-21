В Баку пассажирский автобус сбил мужчину на пешеходной дорожке - ВИДЕО

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил мужчину на пешеходной дорожке.
Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на улице Магомеда Хади в поселке Ахмедлы Хатаинского района.
Так, 40-45-летний мужчина попытался перейти на противоположную сторону дороги по пешеходной дорожке. В это время его сбил пассажирский автобус №12, который нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу.
Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
По факту ведется расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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