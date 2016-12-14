Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус сбил 47-летнюю женщину.
Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано на территории Низаминского района.
Согласно информации, Гасымова Василя Яшар гызы (1969 г.р.) поджидала автобус поблизости станции метро "Короглу" и спустилась с тротуара на дорогу. В это время ее сбил ехавший на большой скорости пассажирский автобус №60. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована в Городскую клиническую больницу №3.
По факту ведется расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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