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    В Баку пассажирский автобус попал в аварию, есть погибший

    По факту ведется расследование в Ясамальском районном управлении полиции

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Баку легковой автомобиль столкнулся с автобусом.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, ДТП произошло на Новой кольцевой дороге на территории Ясамальского района. 

    Согласно информации, 25 мая примерно в 13:00 на Новой кольцевой дороге житель города Сумгайыт Натиг Эминов на автомобиле марки Mercedes врезался в автобус марки Daewoo, управляемый жителем Сальянского района Рафигом Алиевым. 

    В результате, госпитализированный в больницу Н.Эминов скончался. 

    По факту ведется расследование в Ясамальском районном управлении полиции.

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