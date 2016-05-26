В Баку пассажирский автобус попал в аварию, есть погибший

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Баку легковой автомобиль столкнулся с автобусом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, ДТП произошло на Новой кольцевой дороге на территории Ясамальского района.

Согласно информации, 25 мая примерно в 13:00 на Новой кольцевой дороге житель города Сумгайыт Натиг Эминов на автомобиле марки Mercedes врезался в автобус марки Daewoo, управляемый жителем Сальянского района Рафигом Алиевым.

В результате, госпитализированный в больницу Н.Эминов скончался.

По факту ведется расследование в Ясамальском районном управлении полиции.