В Баку пассажирский автобус насмерть сбил женщину, страдавшую психическим расстройством - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус насмерть сбил женщину, страдавшую расстройством психики.
Как передает Report, ДТП со смертельным исходом произошло в Бинагадинском районе столицы.
Так, пассажирский автобус №165 сбил женщину по имени Бахар 45-50 лет, которая переходила улицу в непредусмотренном для пешеходов месте. Инцидент произошел на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Аловсата Гулиева.
Как сообщил Report водитель автобуса Балагёзов Вагиф Хамза оглу, женщина была в наушниках. Она внезапно вышла на дорогу.
На место происшествия прибыли сотрудники Бинагадинского районного управления полиции. Водитель автобуса задержан.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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