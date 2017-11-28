 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку пассажирский автобус насмерть сбил женщину, страдавшую психическим расстройством - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Водитель автобуса задержан© "Report"

    Добавлено видео

    ***04:25

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус насмерть сбил женщину, страдавшую расстройством психики.

    Как передает Report, ДТП со смертельным исходом произошло в Бинагадинском районе столицы.

    Так, пассажирский автобус №165 сбил женщину по имени Бахар 45-50 лет, которая переходила улицу в непредусмотренном для пешеходов месте. Инцидент произошел на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Аловсата Гулиева. 

    Как сообщил Report водитель автобуса Балагёзов Вагиф Хамза оглу, женщина была в наушниках. Она внезапно вышла на дорогу.

    На место происшествия прибыли сотрудники Бинагадинского районного управления полиции. Водитель автобуса задержан.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi