​В Баку Passat врезался в легковой и грузовой автомобили, есть пострадавший - ФОТО

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report, инцидент зафиксирован на проспекте Нобеля.
Так, автомобиль марки Passat сначала столкнулся с автомобилем марки Hyundai, затем врезался сзади в грузовой автомобиль КамАЗ.
В результате водитель Passat получил повреждения в области головы. Он размещен в больницу. После происшествия с автомобиля Passat был снят государственный номерной знак.
По данному факту ведется расследование.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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