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    ​В Баку Passat врезался в легковой и грузовой автомобили, есть пострадавший - ФОТО

    После происшествия с автомобиля Passat был снят государственный номерной знак

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. 

    Как сообщает Report, инцидент зафиксирован на проспекте Нобеля.

    Так, автомобиль марки Passat сначала столкнулся с автомобилем марки Hyundai, затем врезался сзади в грузовой автомобиль КамАЗ.

    В результате водитель Passat получил повреждения в области головы. Он размещен в больницу. После происшествия с автомобиля Passat был снят государственный номерной знак.

    По данному факту ведется расследование. 

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