В Баку парень пытался покончить жизнь самоубийством из-за возлюбленной

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Баку молодой человек из-за любимой девушки пытался покончить жизнь самоубийством, порезав себе руку.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в Сабаильском районе.

Так, на территории, известной как "Торговая", на улице Низами Гаджибала Алибала оглу Агаев 1996 г.р. на рабочем месте перерезал руку в нескольких местах. Он был доставлен в больницу с большой кровопотерей.

Г. Агаев в первичных показаниях сотрудникам Сабаильского районного управления полиции сказал, что пытался покончить с собой, не выдержав разлуку с любимой девушкой.

По факту ведется расследование.