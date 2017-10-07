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    В Баку парень пытался покончить жизнь самоубийством из-за возлюбленной

    Он был доставлен в больницу с большой кровопотерей

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Баку молодой человек из-за любимой девушки пытался покончить жизнь самоубийством, порезав себе руку.

    Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в Сабаильском районе.

    Так, на территории, известной как "Торговая", на улице Низами Гаджибала Алибала оглу Агаев 1996 г.р. на рабочем месте перерезал руку в нескольких местах. Он был доставлен в больницу с большой кровопотерей.

    Г. Агаев в первичных показаниях сотрудникам Сабаильского районного управления полиции сказал, что пытался покончить с собой, не выдержав разлуку с любимой девушкой.

    По факту ведется расследование.

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