В Баку падчерица с мужем убили мачеху и выбросили тело в водоем

Пресс-службы Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел распространили совместную информацию.

Пресс-службы Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел распространили совместную информацию.

Как сообщает Report, 25 марта 2021 года в Бинагадинское районное управление полиции поступила информация о пропаже жительницы Бинагадинского района Бахшалиевой Гаранфиль Ильяс гызы 1979 года рождения.

Преступление раскрыто "по горячим следам", установлен факт умышленного убийства пропавшей женщины.

Согласно предварительной информации, подозреваемые в совершении преступления падчерица убитой Гюнай Мамедова и ее муж Гамза Вердиев на почве семейного конфликта нанесли женщине многочисленные телесные повреждения топором в доме, где они проживали вместе, и выбросили ее тело в водоем на территории Гарадагского района.

По факту прокуратурой Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)) Уголовного кодекса.

Гамза Вердиев и Гюнай Мамедова были задержаны и привлечены к следствию в качестве подозреваемых лиц.