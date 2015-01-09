​В Баку от угарного газа погибли три члена одной семьи

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Баку от угарного газа отравились мать с двумя детьми. Об этом Report сообщили из правоохранительных органов.

Инцидент произошел на территории молочного совхоза в Хазарском районе.

От угарного газа отравились Гюльмира Мамедова 1972 года рождения и ее дети - 21-летняя Дарья Мамедова и 20-летний Тогрул Мамедов. Все три члена одной семьи погибли.

По информации, через два дня должна была состояться помолвка Д.Мамедовой.

По факту ведется расследование.