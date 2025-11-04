Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Баку осужден организатор банды, совершавшей убийства и разбои в 90-е

    Происшествия
    • 04 ноября, 2025
    • 13:02
    В Баку осужден организатор банды, совершавшей убийства и разбои в 90-е

    Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 15 годам лишения свободы Халида Тагиева, признанного виновным в создании и руководстве преступной группировкой, действовавшей в столице в 1990-е годы и причастной к серии убийств, разбойных нападений и другим тяжким преступлениям.

    Как сообщает Report, приговор был оглашен на заседании под председательством судьи Сабухи Гусейнова. Государственный обвинитель также настаивал на 15-летнем сроке заключения.

    Согласно материалам дела, в отношении Тагиева велось расследование по статьям старого Уголовного кодекса Азербайджана, действовавшего до 1 сентября 2000 года. Он находился в международном розыске и был задержан правоохранительными органами 12 февраля 2025 года.

    Ему было предъявлено новое обвинение по нескольким статьям - в том числе за организацию банды, убийства, разбой, незаконное хранение оружия и попытку незаконного пересечения государственной границы.

    Следствие установило, что в период с 1995 по 1999 годы Тагиев создал вооруженную группу, которая действовала в различных районах Баку.

    В частности, он признан виновным в убийствах: 2 сентября 1998 года - Мамеда Гаджиева в поселке Амирджан (Сураханский район); в конце сентября 1998 года - Арифа Гулиева в поселке Бильгя (Сабунчинский район); 11 сентября 1999 года - Захида Велиева.

    Кроме того, участники банды занимались кражами, угоном автомобилей, хищением государственных документов и печатей, а также незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

    Суд признал Тагиева виновным по совокупности преступлений и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

