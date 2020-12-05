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В Баку оштрафовали модель за вечеринку в день рождения

В Баку оштрафовали модель за вечеринку в день рождения В Главном управлении полиции города Баку изучили размещенные в социальных сетях видеоролики, на которых группа лиц справляет вечеринку, несмотря на особый карантинный режим в стране.
Происшествия
5 декабря 2020 г. 10:39
В Баку оштрафовали модель за вечеринку в день рождения

В Главном управлении полиции города Баку изучили размещенные в социальных сетях видеоролики, на которых группа лиц справляет вечеринку, несмотря на особый карантинный режим в стране.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в отделение Наримановского районного управления полиции были вызваны Разият Алиева, трое ее подруг и арендатор ресторана, где 27 ноября было организовано мероприятие по случаю дня рождения.

В отношении них составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

Р.Алиева и ее друзья оштрафованы на 200 манатов, а арендатор ресторана - на 4 000 манатов.

Отметим, что Разият Алиева является моделью и телеведущей.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda restoranda ad günü məclisi keçirən model cərimələndi

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