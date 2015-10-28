​В Баку опрокинулся грузовой автомобиль, есть пострадавший

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, завершившееся пожаром. Как сообщает Report со ссылкой официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, грузовой автомобиль марки "Газель" потреля управление и опрокинулся на обочину.

В результате происшествия сгорел двигатель автомобиля. Пассажир с многочисленными травмами передан службе неотложной скорой помощи. Удалось пресечь распространение огня на остальную часть автомобиля.