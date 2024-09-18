Ограничение движения на проспекте 8 Ноября привело к пробкам на некоторых дорогах

Ограничение движения на проспекте 8 Ноября в Баку привело к заторам на некоторых центральных дорогах столицы.

Ограничение движения на проспекте 8 Ноября в Баку привело к заторам на некоторых центральных дорогах столицы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом при МВД Азербайджана.

В центре напомнили, что ограничения введены в связи с ремонтными работами на пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Рамиза Гулиева в Хатаинском районе Баку.

Отмечается, что на проспекте обеспечено двустороннее движение, однако большинство водителей в качестве альтернативы используют проспекты Гейдара Алиева и Бабека. Как результат на этих улицах наблюдается большое скопление автомобилей.

Центр вместе с дорожной полицией города Баку принимают меры для устранения заторов на дорогах, говорится в сообщении.