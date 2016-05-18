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    В Баку ограблена квартира журналиста

    По факту ведется расследование

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Ограблена квартира журналиста Мубариза Асланова. Об этом Report сообщил сам журналист. 

    По его словам, 17 мая неизвестный или неизвестные путем подбора ключей вошли в его съемную квартиру по улице Асифа Магеррамова в Насиминском районе, и украли 540 манатов наличными и драгоценности на сумму около 8 тыс. манатов.

    Во время ограбления в квартире никого не было. 

    О случившемся было сообщено в службу "102" министерства внутренних дел (МВД). На основании поступившей информации сотрудники 19-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции провели осмотр места происшествия, собрали необходимую для дела информацию.

    По факту ведется расследование сотрудниками 19-го отделения полиции.

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