В Баку ограблена квартира журналиста

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Ограблена квартира журналиста Мубариза Асланова. Об этом Report сообщил сам журналист.

По его словам, 17 мая неизвестный или неизвестные путем подбора ключей вошли в его съемную квартиру по улице Асифа Магеррамова в Насиминском районе, и украли 540 манатов наличными и драгоценности на сумму около 8 тыс. манатов.

Во время ограбления в квартире никого не было.

О случившемся было сообщено в службу "102" министерства внутренних дел (МВД). На основании поступившей информации сотрудники 19-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции провели осмотр места происшествия, собрали необходимую для дела информацию.

По факту ведется расследование сотрудниками 19-го отделения полиции.