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    В Баку ограблена дача заслуженного деятеля искусств

    Грабители проникли в дом, взломав решетку на окне

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Совершено ограбление на даче Тельмана Гаджиева 1937 г.р. в жилом массиве Вишневка-2 в поселке Маштаги.

    Как сообщает Report, грабители проникли в дом, взломав решетку на окне, и унесли предметы домашнего обихода.

    Данный факт расследуется Сабунчинским РУП.

    Отметим, что Т.Гаджиев является заслуженным деятелем искусств Азербайджана, флейтистом, доктором философских наук, лауреатом 4-х национальных премий, членом Союза музыкальных деятелей Азербайджана, завкафедрой теории и истории искусства Бакинской музыкальной академии, профессором. 

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