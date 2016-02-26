В Баку ограблена дача заслуженного деятеля искусств

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Совершено ограбление на даче Тельмана Гаджиева 1937 г.р. в жилом массиве Вишневка-2 в поселке Маштаги.
Как сообщает Report, грабители проникли в дом, взломав решетку на окне, и унесли предметы домашнего обихода.
Данный факт расследуется Сабунчинским РУП.
Отметим, что Т.Гаджиев является заслуженным деятелем искусств Азербайджана, флейтистом, доктором философских наук, лауреатом 4-х национальных премий, членом Союза музыкальных деятелей Азербайджана, завкафедрой теории и истории искусства Бакинской музыкальной академии, профессором.
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