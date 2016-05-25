В Баку одновременно совершена кража ​из домов, расположенных по соседству

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Баку одновременно совершена кража из двух домов, расположенных по соседству.

Как сообщает Report, 23 мая из квартиры Анара Джафарова 1982 года рождения, проживающего по адресу поселок Бакиханова, ул. Л.Мамедбейли, 21, украдены драгоценности на сумму 6 тыс. манатов.

В тот же день в полицию обратился также Гамлет Авазов 1979 года рождения, проживающий по адресу улица Л.Мамедбейли, 20, и заявил, что была сломана железная решетка на окне, и из квартиры украдены 700 манатов, драгоценности на сумму 10 000 манатов, видеокамера и мобильный телефон.

По обеим фактам ведется расследование.