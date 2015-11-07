В Баку обвиняемым в мошенничестве лицам вынесен приговор

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Фейруза Мамедова и Алгыша Гасанова, обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева обвиняемым вынесен приговор.

Приговором суда А.Гасанов осужден на 4 года лишения свободы, Ф.Мамедов - на 8 лет лишения свободы.

Отметим, что Ф.Мамедов и А.Гасанов были задержаны по подозрению в совершении мошенничества. Оба обвинялись по статье 178.3.2 УК (мошенничество, с причинением крупного ущерба).