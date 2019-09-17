В Баку обрушился потолок Театра юного зрителя

В Баку обрушился потолок здания Театра юного зрителя.

Как сообщает Report, инцидент произошел несколько дней назад.

Глава пресс-службы театра Парвин Нуралиева подтвердила факт Report.

По ее словам, инцидент произошел в дни каникул: "В момент происшествия в зале никого не было. Событие произошло до того, как мы вернулись из отпуска. Произошло обрушение потолка театра. В настоящее время ведутся ремонтные работы, которые уже близятся к завершению. Обрушение потолка не повлияло на деятельность нового сезона театра. Уже с конца этой недели мы откроем новый сезон".

Отметим, что ранее в социальной сети Facebook появилась информация об обрушении потолка здания Театра юного зрителя во время спектакля.