В Баку обнаружено более 34 кг наркотиков

В Баку задержаны лица, подозреваемые в наркоторговле.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД, задержаны 41-летний Орхан Агамалы, его знакомый 37-летний Захид Алиев и 40-летний Махир Гасымов, подозреваемые в организации незаконного оборота наркотиков. У них обнаружено 34 кг 450 г наркотических средств.

По факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью возбуждено уголовное дело.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные действия продолжаются.