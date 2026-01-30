Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    В Баку обнаружено более 34 кг наркотиков

    Происшествия
    • 30 января, 2026
    • 12:59
    В Баку обнаружено более 34 кг наркотиков

    В Баку задержаны лица, подозреваемые в наркоторговле.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД, задержаны 41-летний Орхан Агамалы, его знакомый 37-летний Захид Алиев и 40-летний Махир Гасымов, подозреваемые в организации незаконного оборота наркотиков. У них обнаружено 34 кг 450 г наркотических средств.

    По факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью возбуждено уголовное дело.

    В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

    Следственные действия продолжаются.

    наркотики Баку МВД Азербайджана
    Baş idarə əməliyyat keçirib, 34 kq narkotik aşkarlanıb
