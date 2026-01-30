В Баку обнаружено более 34 кг наркотиков
Происшествия
- 30 января, 2026
- 12:59
В Баку задержаны лица, подозреваемые в наркоторговле.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД, задержаны 41-летний Орхан Агамалы, его знакомый 37-летний Захид Алиев и 40-летний Махир Гасымов, подозреваемые в организации незаконного оборота наркотиков. У них обнаружено 34 кг 450 г наркотических средств.
По факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью возбуждено уголовное дело.
В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.
Следственные действия продолжаются.
Последние новости
14:06
Фото
Переселившимся в Кяркиджахан, Ханъюрду и Тезебине семьям вручены ключи - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
14:01
В Петербурге задержали попавшего в голову прохожей при стрельбе из пневматикиВ регионе
13:51
Низами Джафаров: Продвигать литературные произведения должны продюсерыKультурная политика
13:50
Полиция Киева получила сообщение о минировании школДругие страны
13:45
Норвегия будет представлена на WUF13 делегацией высокого уровняВнешняя политика
13:43
Экспортные доходы AzerGold в 2025 году выросли на 35%Бизнес
13:41
Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли почти на 23%Финансы
13:38
Эрдоган: Турция готова к посредничеству между Ираном и СШАВ регионе
13:37
Фото