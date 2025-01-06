В Баку обнаружено 6 килограммов наркотиков

Сотрудниками Насиминского районного отдела полиции города Баку из незаконного оборота изъято 6 кг наркотиков.

Сотрудниками Насиминского районного отдела полиции города Баку из незаконного оборота изъято 6 кг наркотиков.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе оперативных мероприятий задержан ранее судимый 49-летний Заур Азизов, у которого обнаружено более 2 кг гашишной смолы и около 4 кг марихуаны.

Задержанный признался, что получил наркотики с целью сбыта от гражданина Ирана, личность которого устанавливается.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении З.Азизова избрана мера пресечения в виде ареста.