В Баку неудачная шутка стоила жизни молодому парню - ФОТО

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Баку трагедией закончилась шутка между двумя знакомыми. Как передает Report, инцидент произошел на автобусной остановке в поселке 28 мая, Бинагадинского района. Так, 20-летний Чингиз Рамиз оглу Гадирли решил разыграть стоявшего на остановке знакомого Марзаагу Мамедова 1995 г.р., заявив, что пырнет его ножом. Однако Мамедов, который к тому же был в состоянии алкогольного опьянения, видимо, серьезно воспринял такое высказывание и сам нанес удар ножом в область сердца Гадирли. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Подозреваемый был задержан сотрудниками 40-го отделения Управления полиции Бинагадинского района. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 120 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.