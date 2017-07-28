 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку нетрезвого пешехода сбил грузовой автомобиль

    Пешеход с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Баку пьяного пешехода сбил грузовой автомобиль.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

    Так, в поселке Кюрдаханы Эльхана Ислам оглу Нуриева 1962 г.р. при попытке перейти дорогу сбил грузовой автомобиль марки Ford. Пешеход с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу.

    Водитель, ставший виновником ДТП, задержан сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции.

    Отметим, что Э. Нуриев находился в нетрезвом состоянии.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi