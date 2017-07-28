В Баку нетрезвого пешехода сбил грузовой автомобиль

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Баку пьяного пешехода сбил грузовой автомобиль.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Так, в поселке Кюрдаханы Эльхана Ислам оглу Нуриева 1962 г.р. при попытке перейти дорогу сбил грузовой автомобиль марки Ford. Пешеход с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу.

Водитель, ставший виновником ДТП, задержан сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции.

Отметим, что Э. Нуриев находился в нетрезвом состоянии.